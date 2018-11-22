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В Великобритании щенок укусил полицейского и попал за решетку
22 ноября 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Великобритании четырехмесячный щенок чау-чау угодил за решетку за то, что укусил полицейского за руку. Если хозяевам не удастся отстоять питомца, он может провести за решеткой девять месяцев.
Происшествие случилось в пятницу, 16 ноября, в деревне Сток-Бруэрн графства Нортгемптоншир. Щенок чау-чау по кличке Бангл выскочил за ворота своего дома и оказался на проезжей части, создав затруднения для проезда машин. Сотрудник полиции попытался изловить растерявшегося щенка, но тот с перепугу цапнул полицейского за кисть руки и за предплечье. Обозленный полицейский все же изловил непослушного пса и доставил его в участок. Бангл может провести в клетке до девяти месяцев, согласно британскому акту от 1991 года «Об опасных собаках».
Хозяин собаки, банкир-миллионер Дэвид Хэйс, был поражен решением полиции. Он подчеркнул, что разлука его 15-летнего сына с собакой плохо влияет на них обоих, и нанял адвокатов, которые помогут разобраться в происшествии.
Местные жители также сочли чрезмерно суровым наказание для Бангла, и потребовали освободить щенка. Полицейские в ответ на это обвинили людей в двойных стандартах, заявив, что если бы пес спровоцировал аварию или укусил чьего-то ребенка, реакция общества была бы совершенно иной, пишет Lenta.ru.
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