Вассерман предсказал раскол Украины на девять регионов и их возвращение в Россию

Украина распадется на девять частей, которые впоследствии присоединятся к России. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт, ставший собеседником ФАН, выразил уверенность в том, что раскол соседнего государства произойдет «при моей жизни». Согласно точке зрения Вассермана, Украина распадется на девять исторических регионов, которые он перечислять не стал. Аналитик добавил, что надеется на мирное осуществление данного процесса, поскольку граждане страны «уже наелись» войны.

По мнению Анатолия Вассермана, после выделения из Украины ее бывшие составные части рано или поздно должны присоединиться к России. По отдельности вернуться под юрисдикцию Москвы этим территориям будет проще, полагает политический консультант.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко обнародовал грозящий распадом Украины сценарий сохранения у власти президента Петра Порошенко.