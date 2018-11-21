Опоры Крымского моста смещаются и проседают, заявили на Украине

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий изучило снимки, сделанные из космоса, и выступило с заявлением, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать.

В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отдельные опоры моста проседают со скоростью 89 миллиметров в год, другие же, напротив, поднимаются со скоростью 52 миллиметра в год. Арка железнодорожной части моста поднимается на 30 мм в год, в то время как автомобильная часть сооружения опускается на 32 мм в год, заявила пресс-служба украинского ведомства.

Все эти данные украинские чиновники получили, применив «специальный метод анализа космических снимков». Нестабильность морского дна в местах установки опор и суровые условия эксплуатации мостового сооружения позволили им сделать вывод о ненадежности конструкции Крымского моста и его опасности для экологии, а также жизни и здоровья людей, пишет URA.ru.