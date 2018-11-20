Цены на нефть обрушились после заявлений Трампа о санкциях

Цены на нефть обрушились на фоне заявлений президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии. Как заявил Трамп, Соединенные Штаты намерены остаться надежным партнером этого арабского государства, хотя и не исключил, что наследный принц Мухаммед бин Салман знал о подготовке убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

На торгах на Лондонской бирже в течение часа январские фьючерсы североморской нефти Brent подешевели с $63,19 до $61,73 за баррель. Падение за день составило 7,29%.

По данным РБК, падает и стоимость январских фьючерсов североамериканской нефти WTI. В 20:45 мск она торговалась на уровне $54,13, то в 21:15 мск упали до $53,02​. Разница по сравнению с уровнем открытия торгов составила более чем 6%. В последний раз нефть этого сорта торговалась на этом уровне в октябре 2017 года.

На рынке появилась обеспокоенность из-за возможного нарушения поставок нефти из-за напряженности США и Саудовской Аравии, - сообщает Reuters.