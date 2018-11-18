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Крупные державы угрожают Европе, заявил Макрон
18 ноября 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Европейскому союзу угрожает опасность со стороны «некоторых крупных держав», поэтому Европа должна с большей ответственностью отнестись к своей безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы обязаны не допустить, чтобы мир погрузился в хаос. Мы должны сопровождать планету на ее пути к миру. Именно поэтому Европа должна быть более сильной и более уверенной. Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, не отнесется с большей ответственностью к своей обороне и безопасности и согласится на вторые роли на международной арене», - заявил французский лидер Эммануэль Макрон, выступая сегодня в Бундестаге.
Президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Германии и принимает участие в мероприятиях в рамках отмечаемого в ФРГ Дня народной скорби. Ранее, в ходе торжественных мероприятий в Париже, посвященных окончанию Первой мировой войны, президент Франции выступил с заявлением о необходимости создания независимой общеевропейской армии, сообщает ТАСС.
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