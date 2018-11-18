Тереза Мэй прокомментировала возможность своей отставки

Грядущая неделя станет определяющей для будущего Великобритании в связи с предстоящими дополнительными переговорами по условиям Brexit, заявила сегодня глава британского правительства Тереза Мэй. Министр Великобритании по вопросам Brexit подал в отставку

«Я думаю, что это подходящее соглашение. Оно отвечает национальным интересам. И следующие семь дней будут крайне важными для будущего страны. Пока не согласовано все – не согласовано ничего. Переговоры будут продолжаться», - заявила премьер-министр Великобритании в интервью, комментируя предстоящие переговоры с Брюсселем в рамках экстренного саммита ЕС по Brexit.

Кроме того, Тереза Мэй ответила на вопрос о возможности своей отставки в ближайшее время. «Смена руководства на данном этапе не облегчит переговорный процесс и не изменит парламентской арифметики, но зато внесет некоторую неопределенность и создаст угрозу того, что переговоры по Brexit могут быть отложены или сорваны», - цитирует главу британского правительства ТАСС.