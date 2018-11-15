ОАЭ. Все для своих. Можно и полентяйничать. 2 тыс долларов каждому безработному

Мало найдется стран в мире, где за то, что вы ничего не делаете вам еще и заплатят. Тем не менее, такие случаи на нашей планете есть. Так, страна буквально «восставшая» из песка чуть меньше 50 лет назад, может позволить себе выплачивать пособие по «безработице» своему коренному населению в размере 2 000 долларов в месяц на человека.

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

Экономика страны, стартовавшая с добычи нефти, со временем диверсифицировалась, и теперь несколько новых направлений, в том числе туризм и торговля приносят отличный дополнительный доход.

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