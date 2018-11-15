Объяснено нежелание властей ДНР начинать наступление на Славянск и Мариуполь

Самопровозглашенная ДНР будет использовать политические методы, чтобы восстановить контроль над городами, потерянными в ходе противостояния с киевскими силовиками. Такое заявление сделал Денис Пушилин, одержавший победу на состоявшихся на прошлой неделе выборах главы республики.

Корреспондент kp.ru спросил политика о планах вернуть Славянск, Мариуполь и Краматорск, которые ранее входили в ДНР. Пушилин отметил, что соответствующее стремление есть. При этом он подчеркнул, что от проведения наступательной операции руководство непризнанного государства останавливает осознание количества жертв и разрушений. По словам Дениса Пушилина, украинская армия, оставляя населенные пункты, «уничтожает все, что возможно».

Ранее сегодня сообщалось, что российский сенатор Франц Клинцевич назвал признак подготовки Киева к вторжению в Донбасс.