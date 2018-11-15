Объяснено нежелание властей ДНР начинать наступление на Славянск и Мариуполь
15 ноября 2018, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Самопровозглашенная ДНР будет использовать политические методы, чтобы восстановить контроль над городами, потерянными в ходе противостояния с киевскими силовиками. Такое заявление сделал Денис Пушилин, одержавший победу на состоявшихся на прошлой неделе выборах главы республики.
Корреспондент kp.ru спросил политика о планах вернуть Славянск, Мариуполь и Краматорск, которые ранее входили в ДНР. Пушилин отметил, что соответствующее стремление есть. При этом он подчеркнул, что от проведения наступательной операции руководство непризнанного государства останавливает осознание количества жертв и разрушений. По словам Дениса Пушилина, украинская армия, оставляя населенные пункты, «уничтожает все, что возможно».
Ранее сегодня сообщалось, что российский сенатор Франц Клинцевич назвал признак подготовки Киева к вторжению в Донбасс.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес