Пушков напомнил Трампу, благодаря кому Европа не разговаривает на немецком

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, заявившего, что если бы не американская армия, Европа сейчас говорила бы на немецком языке.

Американский президент в своем твиттере выступил с критикой идеи президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создания общеевропейской армии. Он назвал эту идею оскорбительной и заявил, что если бы американская армия не приняла участие во Второй мировой войне, то во Франции сейчас говорили бы на немецком языке.

«Трамп напомнил Макрону: без США Франция говорила бы по-немецки. Можно напомнить Польше, что без СССР ее бы не было – Гитлер не видел ее на карте Европы. А Трампу напомним, что без Сталинграда, Курска и русского фронта Гитлер н едал бы США высадиться в Европе. Если он не в курсе», - приводит комментарий сенатора URA.ru.