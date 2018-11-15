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Пушков напомнил Трампу, благодаря кому Европа не разговаривает на немецком
15 ноября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, заявившего, что если бы не американская армия, Европа сейчас говорила бы на немецком языке.
Американский президент в своем твиттере выступил с критикой идеи президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создания общеевропейской армии. Он назвал эту идею оскорбительной и заявил, что если бы американская армия не приняла участие во Второй мировой войне, то во Франции сейчас говорили бы на немецком языке.
«Трамп напомнил Макрону: без США Франция говорила бы по-немецки. Можно напомнить Польше, что без СССР ее бы не было – Гитлер не видел ее на карте Европы. А Трампу напомним, что без Сталинграда, Курска и русского фронта Гитлер н едал бы США высадиться в Европе. Если он не в курсе», - приводит комментарий сенатора URA.ru.
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