Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся на мировом рынке нефти, учитывая прозвучавшие со стороны США и Саудовской Аравии заявления. К чему может привести обвал цен на рынке нефти?

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выступил с заявлением, что при сохранении текущей ситуации на энергетическом рынке королевство не намерено наращивать добычу нефти. 12 ноября он же уточнил, что по итогам технического анализа ОПЕК+ может потребоваться снижение добычи нефти на миллион баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере открыто высказал пожелание, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по снижению добычи нефти: «Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из поставок», - указал он.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках. Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок», - прокомментировал текущие события Дмитрий Песков. Его слова передает RT.