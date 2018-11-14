Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
14 ноября 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся на мировом рынке нефти, учитывая прозвучавшие со стороны США и Саудовской Аравии заявления.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выступил с заявлением, что при сохранении текущей ситуации на энергетическом рынке королевство не намерено наращивать добычу нефти. 12 ноября он же уточнил, что по итогам технического анализа ОПЕК+ может потребоваться снижение добычи нефти на миллион баррелей в сутки.
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере открыто высказал пожелание, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по снижению добычи нефти: «Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из поставок», - указал он.
«Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках. Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок», - прокомментировал текущие события Дмитрий Песков. Его слова передает RT.
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