В украинском городе закрыли больницу из-за отсутствия отопления

Сегодня стало известно, что в одном из украинских городов закрыли больницу из-за отсутствия отопления. Согласно последней информации, это произошло в городе Смела Черкасской области Украины.

Мэр города Алексей Цыбко заявил, что ситуация в населенном пункте является критической, вследствие чего 35 лежачих больных пришлось эвакуировать в другие медучреждения.

Как сообщает РИА "Новости", для этого в город со всего региона прислали кареты "скорой помощи". Также сотрудникам больницы пришлось слить воду из системы отопления. Градоначальник отметил, что сегодня будет присутствовать на заседании кабмина, где будет обсуждаться, в частности, этот вопрос.