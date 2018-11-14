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Вице-президент США пригрозил Китаю холодной войной
14 ноября 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент США Майкл Пенс сделал накануне резонансное заявление. По словам политика, если власти Китая в ближайшее время не изменят свое поведение, то их ждет "тотальная холодная война".
По словам Пенса, речь идет о столкновении КНР с Соединенными Штатами Америки и их партнерами. В разговоре с журналистами издания Washington Post вице-президент уточнил, что китайскому руководству следует провести серьезные изменения в своей политической, экономической и военной деятельности – это может стать едва ли не последним шансом избежать холодной войны с американской стороной.
Если же Пекин не пожелает действовать таким образом, то КНР вряд ли удастся уйти от военного сценария, подчеркнул Майкл Пенс.
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