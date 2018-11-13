С молотка пустят личные вещи легендарного певца Фрэнка Синатры

Во вторник, 13 ноября, стало известно, что в начале декабря на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке будут представлены личные вещи легендарного американского певца Фрэнка Синатры и его супруги Барбары.

Согласно последней информации, с молотка пустят картины, украшения и аксессуары Барбары, а также более 120 предметов из резиденций Синатры в Лос-Анжелесе, Малибу и Палм-Спрингс. Все эти ценности муж и жена накопили за 22 года своего брака, передает РИА "Новости".

Известно, что среди наиболее интересных лотов указаны помолвочное кольцо супруги певца и портрет артиста, написанный художником Норманом Рокуэллом. Общая стоимость коллекции превышает 3 миллиона долларов.