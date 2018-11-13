Эрдоган: аудиозапись убийства Хашукджи шокировала сотрудников спецслужб

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашукджи сотрудникам разведывательной службы Саудовской Аравии. Политик заявил, что их шокировал этот материал.

По словам турецкого лидера, данную запись также прослушали специалисты спецслужб других стран, в частности, США, Германии, Франции, Великобритании и Канады.

Как отмечает kp.ru, эксперт из Саудовской Аравии после услышанного был убежден, что у преступника, жестоко убившего журналиста Хашукджи, скорее всего, героиновая зависимость, поскольку "на такое способен только нездоровый человек".

Саудовские власти отметили, что сделают все возможное для того, чтобы раскрыть это страшное преступление.