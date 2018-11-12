Россияне претендуют на «золото» Международной олимпиады по математике IMO-2019

Юбилейная, 60-я Международная математическая олимпиада пройдёт в июле 2019 года в Университете Бата в Великобритании. На «золото» претендуют команды, представляющие более 100 стран. Войти в состав сборной нашей страны смогут лишь шестеро участников. Строгий отбор кандидатов уже начался.

В Российском университете дружбы народов с 20 по 27 октября прошли вторые зимние подготовительные сборы к математическим состязаниям мирового уровня. Участие в них приняли 28 апологетов науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Ижевска и других городов России.

С прошлого года в подготовке ребят произошли изменения. Чтобы представлять Россию на международных соревнованиях, которые проходили в Румынии, школьники должны были показать высокие результаты на пяти олимпиадах. Двух тренировочных на сборах в Москве, олимпиаде Romanian Master of Mathematics, Всероссийской олимпиаде школьников и ещё одной тренировочной олимпиаде – на майских сборах в образовательном центре «Сириус». Главная цель – набрать наибольшее количество баллов суммарно.

Кроме того к учебно-тренировочным сборам добавились дистанционные задания. Решение задач добровольное. Преподаватели уверены, что, именно это даёт возможность не выпасть из подготовительного процесса между сборами. Все задачи делятся на два типа: тематические и сложные задачи, требующие длительных умственных усилий.

Столь высокий уровень подготовки оправдан. На международной олимпиаде 2019 года молодым математикам предстоит в течение двух дней решить шесть задач разного уровня сложности по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике. Знаний высшей математики не требуется, но найти короткое решение иногда можно лишь за пределами обязательной школьной программы.

Международная математическая олимпиада для школьников – старейшее из предметных состязаний мира и одно из самых престижных. Медали олимпиады в разные годы получили доказавший гипотезу Пуанкаре Григорий Перельман, лауреат премий Филдса и Салема Станислав Смирнов, брат создателя сети «ВКонтакте» Николай Дуров, и ещё два лауреата Салемской премии Фёдор Назаров и Дмитрий Челкак.

В том, что россияне справятся – сомнений нет. Лучшие педагоги страны объединили усилия для занятий с кандидатами в сборную. Главой тренерской команды, как и в прошлом году, стал преподаватель Президентского физико-математического лицея №239 Кирилл Сухов. Он и сам в 2002 году завоевал золотую медаль IMO. Также в течение года претенденты постоянно включены в процесс работы и общаются с тренерским штабом, состоящим из талантливых преподавателей: Ильи Богданова, Владимира Брагина, Павла Кожевникова, Фёдора Петрова.

«Прогнозы строить пока рано. У нас серьёзные соперники из США, Китая и Южной Кореи. В этом году все дети другие. Поэтому многое зависит от того, как поработают учащиеся и преподаватели. А также от того, насколько сильным будет стремление ребят к победе. Ведь IMO всё-таки очень близка к спортивным соревнованиям. Но я уверен, что всё сложится замечательно. Главное, что у ребят в течение года будет возможность стать ещё лучше» - говорит Кирилл Сухов.

В 2018 году сборной России впервые за последние семь лет удалось войти в тройку лидеров IMO, уступив только сборной США. Решительно настроены ребята и в этом году. И у них есть всё для победы: мотивация, амбиции, отличные наставники и любовь к точной науке.

Но, пожалуй, главный стимул к победе – это то, что в 2020 году 61-ю Международную математическую олимпиаду примет Санкт-Петербург.