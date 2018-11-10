Эрдоган указал местонахождение убийц журналиста Хашукджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб путает следствие и препятствует расследованию убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее прокуратура Стамбула выступила с заявлением, что визит генерального прокурора Саудовской Аравии аль-Муаджиба в Турцию оказался безрезультатным. Турецкие следователи считают, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было намеренным.

«У нас самые лучшие намерения для расследования этого дела. Я призываю к этому же и саудовскую сторону, но генпрокурор Саудовской Аравии приезжал, чтобы запутать расследование. Однако у нас имеется информация, что кто-то из 18 человек, арестованных по этому делу, точно знает, кто убийца и где тело. Руководство Саудовской Аравии должно добиться правды от этих людей», - приводит заявление турецкого президента РИА Новости.