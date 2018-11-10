СМИ рассказали о готовившемся покушении на президента Франции
10 ноября 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ в субботу, 10 ноября, появились подробности о готовившемся покушении на президента Франции Эммануэля Макрона. Источники в полиции отметили, что преступники хотели напасть на политика с ножом.
Атака планировалась в рамках торжественных мероприятий по случаю 100-летия с момента окончания Первой мировой войны, которые проходили на севере Франции, передает телеканал France 2. 6 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, которые якобы хотели напасть на Эммануэля Макрона. Впоследствии двух мужчин отпустили, а четверо признали свою вину.
Выяснилось, что они хотели атаковать главу Франции 7 ноября в городе Шарлевиль-Мезьер. Идея принадлежала бывшему предпринимателю 62-летнему Жан-Пьеру Б.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес