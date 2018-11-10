СМИ рассказали о готовившемся покушении на президента Франции

В СМИ в субботу, 10 ноября, появились подробности о готовившемся покушении на президента Франции Эммануэля Макрона. Источники в полиции отметили, что преступники хотели напасть на политика с ножом.

Атака планировалась в рамках торжественных мероприятий по случаю 100-летия с момента окончания Первой мировой войны, которые проходили на севере Франции, передает телеканал France 2. 6 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, которые якобы хотели напасть на Эммануэля Макрона. Впоследствии двух мужчин отпустили, а четверо признали свою вину.

Выяснилось, что они хотели атаковать главу Франции 7 ноября в городе Шарлевиль-Мезьер. Идея принадлежала бывшему предпринимателю 62-летнему Жан-Пьеру Б.