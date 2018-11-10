СМИ: Япония хочет ускорить переговоры с Россией по Курилам

Утром в субботу, 10 ноября, в СМИ появилась информация о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ планирует предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.

Уточняется, что ключевой темой обсуждения должны стать способы заключения мирного договора, основанного на Совместной советско-японской декларации 1956 года. Москва тогда согласилась обдумать возможность передачи Токио островов Хобомаи и Шикотан. При этом в бумагах ничего не говорилось о Кунашире и Итурупе, передает газета "Майнити" данные правительственных источников.

Якобы теперь Абэ хочет продемонстрировать приверженность Японии главным положениям этого соглашения, хотя ранее власти страны настаивали исключительно на подписании мирного договора и последующей передачи всех южных Курил.