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СМИ: Япония хочет ускорить переговоры с Россией по Курилам
10 ноября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 10 ноября, в СМИ появилась информация о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ планирует предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.
Уточняется, что ключевой темой обсуждения должны стать способы заключения мирного договора, основанного на Совместной советско-японской декларации 1956 года. Москва тогда согласилась обдумать возможность передачи Токио островов Хобомаи и Шикотан. При этом в бумагах ничего не говорилось о Кунашире и Итурупе, передает газета "Майнити" данные правительственных источников.
Якобы теперь Абэ хочет продемонстрировать приверженность Японии главным положениям этого соглашения, хотя ранее власти страны настаивали исключительно на подписании мирного договора и последующей передачи всех южных Курил.
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