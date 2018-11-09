Промежуточные выборы в Конгресс США неблагоприятны для России

Как показали промежуточные выборы в Конгресс США, там устанавливается двоевластие. Демократы получили большинство в Палате представителей, а республиканцы удерживают преимущества в Сенате.



По мнению аналитиков, возвращение парламентской власти демократов обязательно повлечёт возобновление расследования по финансовым отчётам президента Дональда Трампа, а также якобы вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Это значительно ограничивает возможности Трампа, даже при всём его желании улучшить отношения с Россией, ему, наоборот, под зорким оком демократом придётся вести себя с РФ предельно строго. Поэтому не может быть и речи о снятии санкций в ближайшем будущем, прорывов в ядерных договорах. Если Трамп собирается идти на второй срок, то ему надо быть максимально жёстким с "врагами" Америки. Что, видимо, он и покажет в ближайшее время. Может, поэтому и срывается встреча президентов России и США в Париже, потому что смысла в ней никакого нет, раз результатов она не принесёт.



Кремль спокойно отреагировал на новости на Капитолийском холме. Отношения России и США уже настолько напряжены, что осложнить их уже не представляется возможным. С другой стороны, международные аналитики считают, что ничего страшного не произошло. За республиканцами и демократами по 50% голосов в Конгрессе. Решающее слово скажет голос председателя. Поэтому у президента Трампа есть ещё рычаги, хотя равновесие это очень зыбкое.



