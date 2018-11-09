Главу Минюста США призвали не влезать в «российское дело»
9 ноября 2018, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральные прокуроры 17 американских штатов и округа Колумбия направили и.о.главы Минюста США письмо с призывом взять самоотвод от расследования вмешательства РФ в выборы президента 2016 года.
Чиновники призвали Мэтью Уитакера воздержаться от надзора за спецпрокурором Робертом Мюллером, проводящим расследование по делу о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы США.
Об этом сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. По ее словам, это убедит общественность в отсутствии какого-либо вмешательства и предвзятого отношения к расследованию.
"Работа господина Мюллера должна быть свободной от вмешательства или надзора, которые, по мнению многих американцев, были бы предвзятыми", - говорится в опубликованном письме прокуроров.
Напомним, как ранее сообщали АН, 8 ноября президент США Дональд Трам отправил в отставку генпрокурора США. Исполняющим обязанности с этого момента был назначен глава канцелярии ведомства Мэттью Уитакер.
Acting AG Whitaker must recuse himself from any role overseeing the Special Counsel’s investigation - in order to ensure that the public can trust the integrity of the investigation & to protect DOJ’s fundamental independence.— NY AG Underwood (@NewYorkStateAG) 8 ноября 2018 г.
Letter just sent by 18 AGs: https://t.co/dwfSHS7nIA
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