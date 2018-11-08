Трамп уволил генпрокурора США

Глава Вашингтона Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Соединенных штатов Америки Джеффа Сешнса. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter.

Исполняющим обязанности министра юстиции пока назначен глава канцелярии ведомства Мэттью Уитакер. В его ведение переходят все дела, которые сейчас находятся на рассмотрении Минюста США.

После ухода Джеффа Сешнса, которого президент Трамп отправил в отставку, новым генеральным прокурором может стать экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи.