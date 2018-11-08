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Трамп уволил генпрокурора США
8 ноября 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Вашингтона Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Соединенных штатов Америки Джеффа Сешнса. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter.
Исполняющим обязанности министра юстиции пока назначен глава канцелярии ведомства Мэттью Уитакер. В его ведение переходят все дела, которые сейчас находятся на рассмотрении Минюста США.
После ухода Джеффа Сешнса, которого президент Трамп отправил в отставку, новым генеральным прокурором может стать экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи.
We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.
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