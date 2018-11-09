Российский политолог Владимир Корнилов утром в пятницу, 9 ноября, высказался насчет заявления депутата Верховной рады Виктора Пинзеника о том, что из-за цен на газ выгоднее "запретить зиму".

По словам Корнилова, Украине удалось бы избежать кризиса и не увеличивать стоимость газа, если бы власти отказались от кредитов МВФ, восстановили хорошие отношения с Россией и прекратили вооруженный конфликт на юго-востоке страны.