ФСИН начала проверку из-за фото члена банды Цапка, который пирует в колонии

ФСИН начала проверку из-за фотографий члена банды Цапка - Вячеслава Цеповяза, который пирует в колонии - ест крабов и икру, жарит шашлыки. Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Он осужден за массовое убийство на 20 лет.

Фото были сделаны в 2015 году. Цеповяз прислал их бывшей жене. Но супруги развелись и не смогли договориться о разделе имущества. Бывшая супруга член банды Цапка летом этого года представила фото пирующего в колонии экс-супруга в прокуратуру, - пишет «Московский Комсомолец». Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что снимки всплыли из-за конфликта между бывшими супругами по разделу имущества

Во ФСИН подтвердили подлинность снимков. Появившиеся в интернете фотографии свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка колонии.

Материалы проверки уже переданы в следственные органы.

Напомним, Цеповяз был осужден в 2013 году вместе с другими членами банды Сергея Цапка за убийства нескольких человек в станице Кущевской.