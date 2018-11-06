Депутаты Рады отказались отправлять Луценко в отставку

По итогам рейтингового (предварительного) голосования депутаты Верховной рады Украины не поддержали возможность отставки генерального прокурора страны Юрия Луценко. Из 332 депутатов за отставку проголосовали только 38.

Еще 110 депутатов выступили против, 11 парламентариев воздержались, 173 не голосовали совсем. Вопрос о возможности отставки Луценко был поставлен на голосование по просьбе первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко.

Во вторник, 6 ноября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в рамках выступления в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, сообщил о своей отставке с высокого поста.