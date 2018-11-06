Генпрокурор Украины объявил о своей отставке

Во вторник, 6 ноября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в рамках выступления в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, сообщил о своей отставке с высокого поста.

Луценко подчеркнул, что уже сегодня подаст заявление о своем уходе украинскому лидеру Петру Порошенко. Генпрокурор подчеркнул, что совершает это действие, чтобы ни у кого не было каких-либо сомнений в том, что "за власть никто не цепляется", передает РИА "Новости" . Он также попросил парламент рассмотреть данный вопрос на текущей неделе