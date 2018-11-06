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Генпрокурор Украины объявил о своей отставке

6 ноября 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокурор Украины объявил о своей отставке
фото: globallookpress.com
Во вторник, 6 ноября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в рамках выступления в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, сообщил о своей отставке с высокого поста.
 
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Луценко подчеркнул, что уже сегодня подаст заявление о своем уходе украинскому лидеру Петру Порошенко. Генпрокурор подчеркнул, что совершает это действие, чтобы ни у кого не было каких-либо сомнений в том, что "за власть никто не цепляется", передает РИА "Новости". Он также попросил парламент рассмотреть данный вопрос на текущей неделе

Напомним, Гандзюк была облита серной кислотой 31 июля текущего года, а 4 ноября она умерла в больнице. Власти США впоследствии потребовали привлечь всех виновных в гибели активистки к ответственности.

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