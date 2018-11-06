Трамп обратился к сторонникам перед выборами в Конгресс

Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс обратился ко всем своим сторонникам. Политик в минувший понедельник, 5 ноября, побывал в штатах Миссури, Индиана и Огайо.

Трамп рассказал тысячам американцев о ключевых достижениях своей администрации и попросил граждан поддержать именно его партию, передает "Росбалт". Одной из своих главных заслуг президент США считает ужесточение миграционной политики.

Отметим, что во время выступления американского лидера в Индиане в толпе оказался протестующий. Его вывели из помещения, а Трамп предложил ему "вернуться к мамочке".

Напомним, уже сегодня в США будут выбирать 35 из 100 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий. Кроме того, граждане выберут 6073 членов законодательных собраний штатов.