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Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины

1 ноября 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины
фото: globallookpress.com

Раскрыта тактика «ползучего наступления» выполняющих боевые задачи в Донбассе Вооруженных сил Украины. Соответствующий пост выложил Юрий Мысягин, волонтер, оказывающий помощь киевским силовикам.

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Доброволец сообщил подписчикам в Facebook, что соединения ВСУ берут под контроль «серую зону» там, где это возможно. Военные продвигаются вперед на 300-500 метров. По словам Мысягина, решения о занятии территории принимают офицеры, командующие батальонами и бригадами.

Кроме того, волонтер рассказал, что силовики занимаются оборудованием подземных ходов к вынесенным вперед позициям. Протяженность данных туннелей – десятки метров.

Описанную Юрием Мысягиным тактику в СМИ окрестили «ползучим наступлением». Ранее стало известно, что, действуя подобным образом, ВСУ смогли захватить за пять месяцев 15 квадратных километров территории Донбасса.

 

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