Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины

Раскрыта тактика «ползучего наступления» выполняющих боевые задачи в Донбассе Вооруженных сил Украины. Соответствующий пост выложил Юрий Мысягин, волонтер, оказывающий помощь киевским силовикам.

Доброволец сообщил подписчикам в Facebook, что соединения ВСУ берут под контроль «серую зону» там, где это возможно. Военные продвигаются вперед на 300-500 метров. По словам Мысягина, решения о занятии территории принимают офицеры, командующие батальонами и бригадами.

Кроме того, волонтер рассказал, что силовики занимаются оборудованием подземных ходов к вынесенным вперед позициям. Протяженность данных туннелей – десятки метров.

Описанную Юрием Мысягиным тактику в СМИ окрестили «ползучим наступлением». Ранее стало известно, что, действуя подобным образом, ВСУ смогли захватить за пять месяцев 15 квадратных километров территории Донбасса.