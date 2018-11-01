Член Совета Федерации Владимир Джабаров обозначил сценарий, при котором Украина превратится в очаг новой мировой войны. Слова российского сенатора привели интернет-СМИ.

Некоторое время назад киевский политический эксперт Виктор Небоженко, который сотрудничает с претендующей на пост президента Украины Юлией Тимошенко, заявил, что на территории страны нужно разместить американские ракеты. В этом случае «Москве будут нелегко», отметил аналитик.

Владимир Джабаров полагает, что Соединенные Штаты действительно могут перебросить на Украину подобное вооружение. Если это произойдет, бывшая советская республика превратится в очаг нового мирового конфликта, процитировал политика сайт news-front.info.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Сергей Марков придумал способ спасти РФ от размещения американских ракет на востоке Украины.