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В Крыму заявили, что Украина "сломает зубы о крымскую стену"
31 октября 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму в среду, 31 октября, порекомендовали украинскому политику Юлии Порошенко не рассчитывать на "падение крымской стены" и не надеяться на возвращение данной территории в состав Украины.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что "крымская стена" не из бетона, поэтому она не падет как Берлинская. Он добавил, что крымчане сами изъявили желание воссоединиться с Россией. Политик добавил, что упадут скорее "остатки Украины", а российский сверхпрочный монолит даже не пошатнется, передает РИА "Новости".
"Зубы они сломают о нашу стену. Уже сломали", – резюмировал Константинов.
Ранее Юлия Тимошенко пообещала взыскать компенсацию с России за Крым и Донбасс, а также, вероятно, вернуть полуостров, если ее изберут президентом.
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