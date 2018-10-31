В Крыму в среду, 31 октября, порекомендовали украинскому политику Юлии Порошенко не рассчитывать на "падение крымской стены" и не надеяться на возвращение данной территории в состав Украины.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что "крымская стена" не из бетона, поэтому она не падет как Берлинская. Он добавил, что крымчане сами изъявили желание воссоединиться с Россией. Политик добавил, что упадут скорее "остатки Украины", а российский сверхпрочный монолит даже не пошатнется, передает РИА "Новости".

"Зубы они сломают о нашу стену. Уже сломали", – резюмировал Константинов.

Ранее Юлия Тимошенко пообещала взыскать компенсацию с России за Крым и Донбасс, а также, вероятно, вернуть полуостров, если ее изберут президентом.