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В тюрьме США убит известный гангстер
30 октября 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Американский гангстер Джеймс Уайти Балджер в возрасте 89 лет был убит в одной из тюрем Западной Вирджинии, где отбывал пожизненный срок. В убийстве подозревается связанный с мафией его сокамерник.
Незадолго до смерти Джеймс Балджер был переведен в тюрьму строгого режима «Хазлтон» в штате Западная Виргиния.
Балджер считался одним из самых опасных преступников в США. ФБР когда-то объявило награду за информацию о его местонахождении в размере $2 млн. Он был арестован в 2011 году и приговорен к двум срокам пожизненного заключения.
Считается, что гангстер был прототипом Фрэнка Костелло, героя фильма Мартина Скорсезе «Отступники».
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