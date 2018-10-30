В тюрьме США убит известный гангстер

Американский гангстер Джеймс Уайти Балджер в возрасте 89 лет был убит в одной из тюрем Западной Вирджинии, где отбывал пожизненный срок. В убийстве подозревается связанный с мафией его сокамерник.

Незадолго до смерти Джеймс Балджер был переведен в тюрьму строгого режима «Хазлтон» в штате Западная Виргиния.

Балджер считался одним из самых опасных преступников в США. ФБР когда-то объявило награду за информацию о его местонахождении в размере $2 млн. Он был арестован в 2011 году и приговорен к двум срокам пожизненного заключения.

Считается, что гангстер был прототипом Фрэнка Костелло, героя фильма Мартина Скорсезе «Отступники».