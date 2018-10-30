Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что планирует подписать указ, согласно которому выдача американского гражданства по рождению на территории США будет запрещена.

В настоящее время дети иностранцев и нелегалов, которые появились на свет в Соединенных Штатах, автоматически становятся американскими гражданами.

"Мы — единственная страна в мире, в которую приезжает человек, у него появляется ребенок, и ребенок фактически является гражданином США со всеми преимуществами. Это смешно. И это должно закончиться", - цитирует Трампа РИА Новости.