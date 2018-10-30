Патриарх Кирилл сообщил о заказе на разрушение православной силы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что действия по подготовке "украинской автокефалии" говорят о существовании заказа на разрушение единственной мощной православной силы.

По словам священнослужителя, ставки в настоящий момент очень велики, а заказ, о котором идет речь, имеет поистине глобальные масштабы, передает РИА "Новости". Патриарх Кирилл в рамках общения с участниками VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово" отметил, что сложившаяся ситуация является борьбой не просто за юрисдикцию, а за развал невероятно мощной православной силы.

Напомним, после решения Константинополя приступить к процессу предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ считают расколом, Синод церкви 15 октября сообщил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.