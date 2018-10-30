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Как Порошенко заработал на строительстве Крымского моста
30 октября 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине узнали о том, что Петр Порошенко не упустил возможности подзаработать на строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Украинский президент на строительстве моста, соединившего Крым и Краснодарский край, заработал миллионы гривен.
ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на украинский интернет-канал StopPoroshenko пишет, что украинские компании "ИСТА" и "Энергоавтоматика" обеспечивали аккумуляторами строительную технику, которая возводила мост. Эти компании принадлежат "Укрпроминвесту", конечным бенефициаром которого является Порошенко. Получается, на строительстве стратегически важного для России объекта - Крымского моста - заработал и украинский президент.
Напомним, минувшим летом тысячи украинских туристов посетили Крым, чтобы воочию увидеть мост через Керченский пролив.
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