Как Порошенко заработал на строительстве Крымского моста

На Украине узнали о том, что Петр Порошенко не упустил возможности подзаработать на строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Украинский президент на строительстве моста, соединившего Крым и Краснодарский край, заработал миллионы гривен. По Крымскому мосту через Керченский пролив проехало более 3 млн машин

ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на украинский интернет-канал StopPoroshenko пишет, что украинские компании "ИСТА" и "Энергоавтоматика" обеспечивали аккумуляторами строительную технику, которая возводила мост. Эти компании принадлежат "Укрпроминвесту", конечным бенефициаром которого является Порошенко. Получается, на строительстве стратегически важного для России объекта - Крымского моста - заработал и украинский президент.

Напомним, минувшим летом тысячи украинских туристов посетили Крым, чтобы воочию увидеть мост через Керченский пролив.