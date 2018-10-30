Совбез ООН сегодня соберется для обсуждения назначенных выборов в ДНР и ЛНР

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) сегодня, 30 октября, соберется для обсуждения назначенные на 11 ноября выборов в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Украинский министр призвал Запад ввести санкции против российских морпортов

Постоянный представитель Украины при ООН Олег Николенко рассказал, что обсуждение выборов в Донбассе в Совбезе организации инициировано Киевом. Как он отметил, в последний раз в организации обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины 29 мая.

Украинский политик подчеркнул, что с конца мая ситуация в Донбассе только обостряется, - сообщает "Укринформ".

По словам Николенко, украинские власти намерены обвинить Москву в нарушении минских договоренностей и доложить в ООН о "провокациях" России в Азовском море. Детали "провокаций" украинский дипломат не пояснил.

Напомним, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков придумал план для "возвращения" Азовского моря. Политик заявил, что Украина должна действовать более радикальными методами.