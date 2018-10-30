//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Виктория Романенко стала мамой во второй раз
- Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции вынуждены ходить по колено в воде
- Певица Ольга Орлова опубликовала смелое фото
- В США убили знаменитого рэпера
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Совбез ООН сегодня соберется для обсуждения назначенных выборов в ДНР и ЛНР
30 октября 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) сегодня, 30 октября, соберется для обсуждения назначенные на 11 ноября выборов в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Постоянный представитель Украины при ООН Олег Николенко рассказал, что обсуждение выборов в Донбассе в Совбезе организации инициировано Киевом. Как он отметил, в последний раз в организации обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины 29 мая.
Украинский политик подчеркнул, что с конца мая ситуация в Донбассе только обостряется, - сообщает "Укринформ".
По словам Николенко, украинские власти намерены обвинить Москву в нарушении минских договоренностей и доложить в ООН о "провокациях" России в Азовском море. Детали "провокаций" украинский дипломат не пояснил.
Напомним, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков придумал план для "возвращения" Азовского моря. Политик заявил, что Украина должна действовать более радикальными методами.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Криптовалюта и российские чиновники пытаются спасти Венесуэлу от коллапса
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Эксклюзивное интервью мэра Керчи о трагических событиях 17 октября
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Самолет, разбившийся у берегов Индонезии, был абсолютно новым
//Культура
//В мире
Эксперты заявили, что землетрясение передвинуло греческий остров
//Новости партнеров
//Общество
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции вынуждены ходить по колено в воде
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
Глава Минфина Силуанов отказался повышать «налог на роскошь»
//В мире
Дональд Трамп хочет вновь "сразиться" с Хиллари Клинтон на выборах
//Новости Redtram
//В мире
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают об угрозе сибирской язвы на Украине
//Общество
//В мире
//В мире
Украинский министр призвал Запад ввести санкции против российских морпортов
//В мире
//В мире
//В мире
//В мире
//В мире
//Спорт
//Спорт
//Общество