Первый заместитель председателя Союза офицеров страны Евгений Лупаков придумал план для "возвращения" Азовского моря. Политик заявил, что Украина должна действовать более радикальными методами.

Капитан первого ранга ВМС Украины также считает, что в данном вопросе не следует надеяться на Евросоюз. По словам Лупакова, для достижения своей цели Киеву следует придерживаться плана из четырех пунктов. Сначала необходимо расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. После этого украинские власти должны установить линию прохождения украинской морской границы, а впоследствии провести учения ракетно-артиллерийских войск в украинской зоне ответственности.

Как отмечает РИА "Новости", только после этого море перестанет быть общим. Последним пунктом, как отмечает Лупаков, должно стать приглашение кораблей НАТО в акваторию Азовского моря для проведения совместных учений. "Никаких проблем тогда не будет", — резюмировал специалист.