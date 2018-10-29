Пассажирский Boeing 737 рухнул в море у западного побережья Явы
29 октября 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. Данную информацию предоставили в Агентстве по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.
Впоследствии экипажи сразу нескольких судов, которые находились у западного побережья острова Ява, заявили, что в море найдено разбившиеся воздушное судно, передает в понедельник газета Jakarta Post.
Согласно уточненным данным, в момент катастрофы на борту Boeing 737 находился 181 пассажир, в частности, трое детей, а также два пилота и шесть бортпроводников.
Известно, что самолет пропал с радаров через десять минут после вылета из аэропорта. Проводится поисково-спасательная операция.
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