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Туркменистан на грани голода?
28 октября 2018, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пустые прилавки магазинов, огромные очереди за продуктами, поездки в столицу за колбасой и сосисками. Туркменистан переживает дежавю продовольственного дефицита времён распада СССР. И эта страна занимает четвёртое место в мире по запасам газа!
С тем, что же происходит в Туркменистане, разбирался корреспондент "Известий". Конечно же речь идёт о государственных магазинах, где сохраняются фиксированные цены. После отмены в сентябре льгот на коммунальные платежи, бесплатный бензин, соль и газ, туркмены получили многократное повышение цен на товары первой необходимости, которых даже по новым тарифам днём с огнём не сыскать. Пустые прилавки в магазинах заполняют упаковками с ватой и муляжами кур.
Конечно, в коммерческих или частных магазинах есть любой товар в любом количестве. Но цены отличаются в 3-5 и более раз. Доходы населения не увеличиваются, пенсионеры не могут обналичить свои пенсии - та же очередь в банкоматах, что и за продуктами. В Ашхабад потянулись вереницы автомобилей из сельских областей за продовольствием, но их на обратном пути останавливают стражи порядка и штрафуют. У кого нет денег на штраф - просто выбрасывают купленное. Пока ещё дешёвый бензин тоже ожидает подорожание, поэтому на заправках огромные очереди - люди запасаются топливом впрок.
Журналисты и политики анализируют причины подобного положения в некогда богатейшей стране на постсоветском пространстве. Прежде всего - это страсть руководства республики к гигантским проектам. В 2016 г. в столице построили аэропорт за 2,3 млрд долларов. На проведение Азиатских игр в республике в 2017 году истратили 5 млрд долларов, в 2018 году в городе Туркменбаши открылся морской порт за 1,5 млрд долларов. Несколько миллиардов потратили на строительство курорта на берегу Каспийского моря, который так и не заполнен туристами из-за жёсткого визового режима и отсутствия конкурентных преимуществ.
На фоне всей этой гигантомании Ашхабад поругался ещё и с крупными покупателями углеводородов - Россией, Ираном и Китаем. Вот отсюда и проблемы.
Туркменистан стал напоминать Венесуэлу. Власти пытаются остановить миграцию, запрещая молодёжи до 40 лет покидать республику. Найти же работу на родине практически невозможно. Ограничено обналичивание денег с туркменских пластиковых карт за рубежом, хотя на счетах в Германии скопилось более 23 млрд долларов, выведенных из республики непонятно кем.
Сложившейся ситуацией пользуются экстремистские организации из неспокойных стран, которые граничат с Туркменией. Они вербуют туркмен за баснословные для них деньги. На стороне террористов в Сирии воевало 300-400 выходцев из этой республики. И пока руководство республики запрещает интернет и вводит другие ограничения, экстремисты могут воспользоваться социально-экономическими трудностями в республике и перехватить власть.
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