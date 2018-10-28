В Грузии сегодня начались выборы президента. Участие в выборах примут 25 кандидатов. В выборах президента Грузии имеют право принять участие более 3,5 миллионов граждан, и те, кто проживает в других странах.

Назван возможный победитель выборов президента в Грузии

Участки для голосования на президентских выборах уже открылись и будут работать до 20:00. На пост президента Грузии претендует 25 кандидатов, среди которых: депутат и экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили; выдвинутый партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, бывший председатель парламента Давид Усупашвили. Правящая сейчас "Грузинская мечта" не выдвинула своего кандидата, но поддерживает Саломе Зурабишвили.

Чтобы победить в первом туре, нужно набрать более 50% голосов.

Выборы президента Грузии в последний раз пройдут прямым народным голосованием. Через шесть лет будет выбирать парламент.