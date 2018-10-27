Как работают украинские спецслужбы на Донбассе

Подобные факты обычно не разглашаются: в публикации пойдет речь о возможном шпионе, который работает прямо сейчас. Но тут особый случай. Шпион этот не интересен контрразведке. Она занимается какими-то другими делами. Возможно, после предания огласке упоминаемой в статье фактуры, у контрразведчиков проснется профессиональный зуд и они займутся своими прямыми обязанностями.

Елизавета служит в штабе крупного воинского подразделения ДНР, в которое входят несколько батальонов и отдельных рот. Назовем девушку Елизаветой, хотя ее реальное имя изменено: уж слишком сложная тема. Служит она в штабе прямо сейчас и сумела наладить свою работу так, что имеет доступ к очень обширному спектру военной информации. Но обо всем по порядку.

В корпусе Елизавета появилась на начальной волне патриотизма. В те времена в армиях обеих мятежных республик практически не было специалистов, умеющих работать с бумагами. Тут и появилась эта девушка. Она сумела разобраться с номенклатурой и занялась оформлением всех бумаг.

Что случилось позднее, история умалчивает. Возможно, ее просто сожрали штабные «пиджаки». Со временем в армии появились люди, которые хорошо разбираются именно в военной бюрократии и Елизавета могла не суметь справиться с конкуренцией. Так или иначе, но Елизавета перевелась в крупное воинское подразделение ДНР. Здесь девушке опять поручили бумажную работу. Тут-то она себя и проявила.

Тогда был период становления армии. Армейские соединения превращались в настоящие военные подразделения. Эту работу налаживали специально направленные для этих целей эксперты. Один из таких экспертов прибыл и в подразделение, где служила Елизавета. Его задачей было наладить кадровую работу. Девушка повадилась ходить к нему в гости в кабинет.

В этом кабинете они быстро сдружились. Окружающие начали замечать, что эти отношения превратились даже не в дружеские, а в близкие к приятельским. В конце концов, через этого эксперта Елизавета сумела устроить в отдел кадров свою сотрудницу.

Поначалу она осторожничала. Иногда спрашивала личные дела по служебной надобности. Мимоходом пыталась наладить личную жизнь. Однажды Елизавету заметили в компании с помощником начальника разведки этого самого крупного воинского подразделения ДНР, в котором служила девушка. Они украдкой целовались.

Странности в поведении Елизаветы начали замечать после этих встреч с помощником начальника разведки. Теперь она заходила в отдел кадров и просто перекачивала себе на съемные носители личные дела армейцев. Рядовые сотрудники спрашивали, что она делает. Елизавета отвечала, что ей надо. Какие именно служебные надобности у нее возникали девушка не поясняла.

В дальнейшем события начали стремительно развиваться. Тот самый помощник начальника разведки, с которым встречалась Елизавета, попался на выносе информации. Контрразведка быстро раскрутила офицера. Следователям удалось выявить факт сбора информации. Дело сейчас находится на стадии разбирательства, оно попахивает шпионажем.

А потом «спалилась» уже сама Елизавета. Та самая сотрудница отдела кадров, которую Елизавета устроила на работу, передала ей жесткий диск. Передача происходила во дворе штаба крупного воинского подразделения. Елизавета вынесла носитель за ворота. Спустя некоторое время вернулась.

Так как передача носителя информации была замечена, началось внутреннее разбирательство. Диск был обнаружен. Но он оказался пустым. Елизавета сначала отказывалась от него, говорила, что не имеет к нему никакого отношения. Потом сообщила, что диск сгорел.

А спустя некоторое время персональные данные бойцов крупного воинского подразделения, в котором служит Елизавета, появились на «Миротворце». Утечка произошла именно оттуда, потому что публикации содержали именно ту информацию, которая имелась у отдела кадров подразделения. Некоторые персональные данные в штатное расписание были внесены с ошибками. Вместе с этими ошибками в штатном расписании подразделения «Миротворец» информацию и опубликовал.

Военная контрразведка уже располагает этими данными.

Тем не менее, по имеющейся у «Аргументов недели» информации, контрразведчики до сих пор не взяли Елизавету в разработку. Она по-прежнему служит в штабе крупного воинского подразделения и по-прежнему занимается бумажными делами. Теперь в копилку ее грехов добавился сбор информации о месте жительства россиян-добровольцев, которые сумели дослужиться до офицерских званий в армии ДНР.

Некоторое время назад возле их домов начали замечать фотографов, которые делают снимки окрестностей и самих зданий, в которых те проживают. Одного даже поймали, в его фотоаппарате были снимки дома, в котором живет командир одного из подразделений разведки.

- Мне поступала информация, что у Елизаветы есть какая-то крыша, - поведал «Аргументам недели» один из внештатных сотрудников военной контрразведки. - Есть подозрение, что ее покрывает непосредственно командир подразделения, в котором она служит.

Подозрения о достаточно влиятельной крыше Елизаветы у «внештатника» появились после того, как он узнал о ее непотопляемости. После скандала с жестким диском ее вообще никак не наказали. Пару недель назад командир этого самого крупного подразделения сообщил своим подчиненным о том, что пойманного на сборе военной информации помощника начальника разведки скоро выпустят. Якобы ему уже предложили вернуться в подразделение, но теперь уже на должность заместителя командира. Он будет по-прежнему курировать разведку.

Начав разбираться в ситуации, «внештатник» военной контрразведки сумел узнать о том, что за Елизаветой стоит непосредственно командир крупного подразделения. Этот офицер уже находился под пристальным наблюдением контрразведчика. На нынешнюю должность тот перевелся из другого полка, где был замечен в контрабанде.

На своей новой должности этот офицер уже сумел проколоться с поездкой на подконтрольную врагу территорию. Рядовые бойцы были крайне удивлены, когда увидели, что их самый большой начальник поехал туда на машине. Еще больше они удивились, когда тот вернулся с украинской стороны целым и невредимым.

Своему куратору «внештатник» об этой поездке командира крупного подразделения армии ДНР уже сообщил. Но того данная информация не заинтересовала.

- Проблема в том, что в последнее время многое поменялось, - поделился агент размышлениями с «Аргументами недели», - раньше экспертом в контрразведке был, назовем его так, Звездочет. Он был профи высочайшего класса. Потом у него возникли кое-какие дела дома и он уехал. На свое место Звездочет позвал бывшего коллегу с позывным Дремучий лес. А тот - бывший штурмовик, с оперативными делами никогда не сталкивался. Лес и занимается исключительно рядовыми, потому что может «раскрутить» только их. А куратор вынужден подстраиваться под Леса. Со Звездочетом ему работалось комфортнее. А этот какой-то бестолковый. Мне кажется, он всю работу в контрразведке развалит.

О нынешней организации работы военной контрразведки «внештатник» отзывается крайне негативно. Сначала он думал, что виноват куратор. Получив информацию о воровстве крупной партии оружия командиром одного из полков донецкой армии, он сначала сообщил об этом своему координатору, а потом вышел напрямую на Леса. Тут и выяснилось, что причина именно в сменщике Звездочета. Дремучего Леса информация совершенно не заинтересовала.

- Мне кажется, проблема где-то на самом верху, - с горечью в голосе посетовал «внештатник», - Мне еще на этапе сбора информации о махинациях этого командира полка говорили, что у того есть какая-то очень большая «покрышка». Но тогда еще был Звездочет, я видел, как парни отрабатывают шпионов, потому и считал, что этого комполка они запросто отработают. А потом Звездочет уехал домой и оставил вместо себя Леса. У меня такое ощущение, что Дремучий лес сознательно притормаживает дела по высшим офицерам. Его интересует преимущественно рядовой личный состав. Не скажу, что это саботаж, иначе получатся обвинения в предательстве, а для этого нет оснований. А вот на иллюзию работы поведение Дремучего Леса очень похоже. Мне кажется, он просто не знает, как отрабатывать реальных шпионов. И это очень опасно, особенно на Донбассе. Пока люди отвлекаются на рядовых, эта гидра предательства уже глубоко запустит свои щупальца в самой верхушке. Да она уже сейчас запустила. Если уже сейчас контрразведке не интересны два командира крупнейших боевых подразделений, за которыми два явных шлейфа сотрудничества с украинской стороной, о чем мы можем разговаривать?!