Трамп о своей победе на выборах: это худшее, что случалось с Россией
27 октября 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп в минувшую пятницу высказался о своей победе на президентских выборах в США. По словам политика и предпринимателя, это худшее, что "когда-либо случалось с Россией".
В рамках своего выступления на предвыборном митинге в штате Северная Каролина Трамп отметил, что его выигрыш действительно принес России только неприятности, передает РИА "Новости".
При этом прездиент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что ладить с РФ, Северной Кореей, Китаем и Японией – это вовсе не так плохо. Дональд Трамп также заметил, что у него была очень хорошая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.
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