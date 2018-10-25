Летчики признались, о чем никогда не рассказывают пассажирам‍

Британские журналисты опросили пилотов гражданских авиалиний, и те признались, что есть вещи, о которых они предпочитают никогда не рассказывать пассажирам, чтобы не смутить и не напугать их.

Например, один пилот сообщил, что никогда не признается пассажирам в сложности посадки: «Иногда крайне трудно найти аэропорт – внизу слишком много огней». Также летчики предпочитают умалчивать о возможных последствиях турбулентности: «Когда я прошу пассажиров держать ремень пристегнутым, мне хочется добавить – «если не хотите оказаться прижатыми к потолку». Проблема не в том, что находясь на потолке, вы можете пропустить красивый вид из иллюминатора, а в том, что вы можете получить переломы при падении».

Авиаторы предпочитают не сообщать пассажирам о появлении террориста на борту: «Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая, считая себя крайне умной, пыталась обезвредить бомбу самостоятельно, а кто-нибудь от испуга попытался бы открыть аварийные выходы».

Также пилоты умалчивают о возрасте самолета, особенно если «борт построен в 1968 году», об уровне своего дохода и об уборке в самолетах между рейсами, пишет «Газета.ру».