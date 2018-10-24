«Титаник-2» повторит маршрут предшественника в 2022 году

К 2022 году будет построена и спущена на воду вторая версия знаменитого британского трансатлантического парохода «Титаник». Напомним, самый крупный лайнер своего времени затонул в первом же рейсе.

Лайнер строит австралийская круизная компания по инициативе своего основателя, миллиардера Клайва Палмера. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов. Второй «Титаник» внешне будет представлять собой точную копию первого.

«Такие же салоны и кабина, что и в оригинальном судне. В то же время будут использованы современные средства безопасности, навигационные методы и другие технологии XXI века», - рассказал Клайв Палмер.

«Титаник-2», как и прежний лайнер, будет рассчитан на 2435 пассажиров и 900 членов экипажа. Строители судна подчеркнули, что количество спасательных шлюпок на нем рассчитано на всех пассажиров и членов экипажа..

Чтобы пассажиры смогли полностью окунуться в атмосферу начала XX века, им предложат переодеться в соответствующие эпохе костюмы. Кроме того, из соображений аутентичности на корабле будет отсутствовать Wi-Fi.

Планируется, что свой первый рейс «Титаник-2» совершит в 2022 году, спустя 110 лет после гибели своего предшественника, по маршруту легендарного лайнера – из Саутгемптона в Нью-Йорк, сообщает «ТВ-360».