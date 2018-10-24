//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Сергей Шнуров намекнул на то, что действительно женился в четвертый раз
- Известный продюсер заявила, что у Бузовой нет голоса
- 60-летняя жена Юдашкина выглядит в молодежном наряде, как юная девушка
- СМИ утверждают, что Светлана Лобода госпитализирована
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
«Титаник-2» повторит маршрут предшественника в 2022 году
24 октября 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
К 2022 году будет построена и спущена на воду вторая версия знаменитого британского трансатлантического парохода «Титаник». Напомним, самый крупный лайнер своего времени затонул в первом же рейсе.
Лайнер строит австралийская круизная компания по инициативе своего основателя, миллиардера Клайва Палмера. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов. Второй «Титаник» внешне будет представлять собой точную копию первого.
«Такие же салоны и кабина, что и в оригинальном судне. В то же время будут использованы современные средства безопасности, навигационные методы и другие технологии XXI века», - рассказал Клайв Палмер.
«Титаник-2», как и прежний лайнер, будет рассчитан на 2435 пассажиров и 900 членов экипажа. Строители судна подчеркнули, что количество спасательных шлюпок на нем рассчитано на всех пассажиров и членов экипажа..
Чтобы пассажиры смогли полностью окунуться в атмосферу начала XX века, им предложат переодеться в соответствующие эпохе костюмы. Кроме того, из соображений аутентичности на корабле будет отсутствовать Wi-Fi.
Планируется, что свой первый рейс «Титаник-2» совершит в 2022 году, спустя 110 лет после гибели своего предшественника, по маршруту легендарного лайнера – из Саутгемптона в Нью-Йорк, сообщает «ТВ-360».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Глава МЧС предложил рыбакам оплачивать свое спасение со льда
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Минздрав поддержал повышение в 10 раз штрафа за продажу табака детям
//В мире
Мертвую россиянку пытались провезти на Украину, выдав ее за спящую
Строители Крымского моста достали из воды съехавший при монтаже пролет
//Культура
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Немецкий политолог прокомментировал участие Германии в учениях НАТО
//Общество
В Министерстве труда заявили о беспрецедентном росте зарплат в стране
//Общество
Эксперты усомнились в результатах опроса о пенсионных ожиданиях граждан РФ
//Новости СМИ2
//Общество
//Культура
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
Аэропорт Симферополя может быть назван в честь художника Ивана Айвазовского
//Общество
Циклон не позволит москвичам увидеть «жизнерадостное» полнолуние
//Общество
Российская судебная система обойдётся без «подсказок» из Европы
//Общество
//Общество
//В мире
На Украине подсчитали количество нелегального оружия у населения
//В мире
Королева Елизавета II впервые публично выразила свое мнение о Brexit
//Общество
Ученые признали нежелание вставать с постели по утрам заболеванием
//Политика
Бывший командир ДНР озвучил причину оттягивания Россией присоединения Донбасса