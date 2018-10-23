Назван возможный победитель выборов президента в Грузии

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Участие в выборах примут 25 кандидатов. Если бы грузинского президента выбирали завтра, победителем стала бы независимый кандидат, депутат и экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили. Кандидат на пост президента Грузии набрала бы 32% голосов.

Такие данные приводит ведущее информагентство Грузии "Интерпрессньюс". 26% набрал в опросе другой бывший глава МИД, выдвинутый партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Он занял второе место. Третье место (11%) занял бывший председатель парламента Давид Усупашвили.

Правящая сейчас "Грузинская мечта" не выдвинула своего кандидата, но поддерживает Саломе Зурабишвили.

Чтобы победить в первом туре, нужно набрать более 50% голосов. Выборы президента Грузии в последний разпройдут прямым народным голосованием. Президента выбирают на шесть, а не на пять лет. После выборов в Грузии в силу вступает принятый в 2017 году конституционный закон, страна станет парламентской республикой.