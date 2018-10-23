В зоне поиска аргентинской подлодки "Сан-Хуан", которая пропала в ноябре прошлого года, обнаружены два новых объекта. Соответствующие данные предоставили сегодня военно-морские силы Аргентины.

Подчеркивается, что специалисты нашли новые "точки интереса" под номерами 19 и 20, которые при первой же возможности будут изучены. В издании Clarin уточняется, что оба объекта получили категорию "высокая степень вероятности совпадения".

Напомним, экипаж субмарины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября прошлого года. Поисками подводной лодки занимались специалисты из разных стран, однако они не увенчались успехом. В настоящий момент поисковую операцию продолжают подводные аппараты.