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Вселенский патриарх обвинил РПЦ в "черной пропаганде"
22 октября 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Вселенский патриархат обладает исключительными правами, и его решения являются обязательными для всего православного мира, заявил сегодня Константинопольский патриарх Варфоломей.
«Вселенский патриархат обладает исключительными правами, которые основаны на решениях Вселенских соборов. Это делает принимаемые им решения обязательными для всех в православном мире. И Русская православная церковь, нравится ей это или нет, рано или поздно должна будет последовать решению о предоставлении автокефалии Украинской церкви», - заявил сегодня Константинопольский патриарх Варфоломей, выступая на заседании городского правления греческой диаспоры в Стамбуле.
Патриарх Варфоломей также сообщил, что спасает православие от национализма, решая украинский вопрос на основе церковного права, данного ему на Вселенских соборах. А пока он спасает мировую православную культуру, в России тем временем действует «черная пропаганда», которая «наносит удары по Константинопольскому патриархату хорошо проплаченными статьями», приводит слова патриарха Варфоломея РБК.
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