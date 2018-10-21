Видео, как через центр Мадрида полторы тысячи овец прогнали
21 октября 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Центр Мадрида в это воскресенье был перекрыт по интересному поводу: через город шло стадо овец, которое оккупировало центральные улицы города, из-за чего автомобилисты должны были искать пути объезда.
Это была ежегодная акция, которой пастухи доказывают свое право пользоваться древними маршрутами перегона скота, пишет Reuters.
Под звуки народных инструментов и танцы 1550 овец и 80 коз из провинции Леон (северо-запад Испании), конвоируемые пастушескими собаки и всадниками, прошли по Мадриду. Передвижение стада овец заняло около четырех часов.
Интересно, что большинство дорог, существующих сейчас, образовались именно как пути перегона скота, рассказал РИА Новости один из участников шествия.
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