Видео, как через центр Мадрида полторы тысячи овец прогнали

Центр Мадрида в это воскресенье был перекрыт по интересному поводу: через город шло стадо овец, которое оккупировало центральные улицы города, из-за чего автомобилисты должны были искать пути объезда.

Это была ежегодная акция, которой пастухи доказывают свое право пользоваться древними маршрутами перегона скота, пишет Reuters.

Под звуки народных инструментов и танцы 1550 овец и 80 коз из провинции Леон (северо-запад Испании), конвоируемые пастушескими собаки и всадниками, прошли по Мадриду. Передвижение стада овец заняло около четырех часов.

Интересно, что большинство дорог, существующих сейчас, образовались именно как пути перегона скота, рассказал РИА Новости один из участников шествия.