Трамп: США выйдут из договора о РСМД, чтобы развивать вооружение

Дональд Трамп в субботу, 20 октября, заявил, что Соединенные штаты собираются отменить соглашение и выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы развивать собственное вооружение.

Президент США уверен, что Россия нарушает соглашение много лет, и он возмущен, почему его предшественник экс-глава Белого дома Барак Обама не вышел из этого договора, - сообщает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что США не нарушали доровоенности, а Россия не выполняла условия соглашения.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева в США. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года ДРСМД был полностью выполненен. К тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.