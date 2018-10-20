Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Сегодня умер Вим Кок, бывший глава правительства Нидерландов, который занимал этот пост с 1994 по 2002 год. Он скончался в больнице в Амстердаме из-за сердечного заболевания.

На момент смерти политику было 80 лет.

В 2002 году всего за несколько недель до майских выборов кабинет Кока подал в отставку в связи с обвинениями в неспособности базировавшихся в Боснии частей нидерландской армии предотвратить кровопролитие в Сребренице в 1995 году.

После ухода из политики мужчина входил в руководство целого ряда корпораций.