ВС ВСУ подтвердили гибель военного из США при крушении украинского Су-27

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины выпустило сообщение с подтверждением гибели американского военнослужащего при крушении украинского истребителя Су-27 в ходе учений "Чистое небо — 2018".

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При крушении Су-27 погибли два человека. СБУ ранее назвали одного из них - командир экипажа, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования "Восток" полковник Иван Петренко.

"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", — говорится в сообщении украинского Генштаба, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Истребитель 831 бригады тактической авиации из Миргорода (Полтавская область) рухнул 16 октября около 17 часов возле поселка Уланов в Винницкой области. Жертв и разрушений на земле нет.

На фото - Иван Петренко - командир экипажа, он погиб. .