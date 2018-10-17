WSJ: санкции США привели к подъему в российской экономике

В американском издании Wall Street Journal в среду, 17 октября, появился материал, в котором говорится, что санкции США в отношении России привели к внезапному подъему в российской экономике.

Авторы статьи отметили, что ограничения спровоцировали увеличение цен на нефть и ослабление нацвалюты России, что впоследствии только укрепило экономику страны. Как уточняет WSJ, из-за санкций США, введенных в отношении Ирана, нефть с середины августа выросла в цене на 14 процентов, что дало возможность российским экспортерам ощутимо увеличить выручку.

Что касается рубля, то с апреля он стал дешевле на 15 процентов, а низкая стоимость валюты говорит об увеличении конкурентоспособности товаров из России.